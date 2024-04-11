Inter Miami, CONCACAF Şampiyonlar Ligi’nde Monterrey'e elendi Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami, CONCACAF Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Meksika ekibi Monterrey'e iki maçta da yenilerek turnuvaya veda etti.

İHA

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen CONCACAF Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında MLS ekibi Inter Miami, deplasmanda Meksika temsilcisi Monterrey ile Estadio BBVA’da karşılaştı.

Monterrey, çeyrek finale yükseldi

Müsabakada Meksika ekibi 31. dakikada Brandon Vazquez, 58. dakikada German Bertarame ve 64. dakikada da Jesus Gallardo’nun attığı gollerle 3-0 öne geçerken, Inter Miami ise Jordi Alba’nın 78. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Mücadelenin 85. dakikasında Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin ortasında Paraguaylı oyuncu Diego Gomez skoru 3-1’e getirse de ABD takımının tur atlaması için yeterli olmadı.

İlk maçı da evinde 2-1 kaybeden Inter Miami, toplamda 5-2’lik skorla yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Inter Miami, kadrosunda yıldız isimleri bulunduruyor

Inter Miami, Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba gibi futbolcuları transfer edip kurduğu iddialı kadroyla adından söz ettirmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)