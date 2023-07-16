Inter Miami, Sergio Busquets transferini duyurdu Inter Miami, Sergio Busquets'i renklerine bağladı. 35 yaşındaki İspanyol orta saha ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Inter Miami takımı, Lionel Messi'nin ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı.

Busquet, Messi ile Inter Miami'debuluştu

ABD takımı, Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Sergio Busquets ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

2008'den 2023'e kadar altyapısından yetiştiği Barcelona için top koşturan Busquets, Lionel Messi'yle Inter Miami formasıyla tekrar buluşmuş oldu.

"Burada olduğum için mutluyum"

Busquets'in önümüzdeki günlerde yeni takımına katılacağı belirtilirken 35 yaşındaki yıldız, transferiyle ilgili olarak "Büyük heyecan duyduğum, özel ve heyecan verici bir fırsat. Inter Miami ile kariyerimde atacağım bir sonraki adımı dört gözle bekliyorum. Geçen sene Barcelona ile buraya geldiğimde kulüpten etkilenmiştim. Burada olduğum için mutluyum ve bu kulübü temsil etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da 724 kez forma şansı buldu

Barcelona altyapısından yetişen Sergio Busquets kariyeri boyunca Katalan takımında forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 724 kez formasını giydiği Barcelona'da, 18 gol atarken 45 kez de asist yaptı.