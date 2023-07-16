MLS ekiplerinden Inter Miami, Messi'yi açıkladı MLS ekiplerinden Inter Miami, Arjantinli süperstar Lionel Messi'yi transfer ettiğini duyurdu.

ensonhaber.com

MLS ekiplerinden Inter Miami, 36 yaşındaki Lionel Messi ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Arjantinli süperstarın MLS ve Meksika Liga MX takımlarının katıldığı Ligler Kupası'nda Cruz Azul ile 21 Temmuz'da oynanacak maçta ilk kez Inter Miami formasını giyeceği belirtildi.

Transfer duyurusunda görüşlerine yer verilen tecrübeli futbolcu, "Kariyerimdeki sonraki adımı Inter Miami ve ABD'de attığım için heyecanlıyım. Bu harika bir fırsat. Birlikte bu güzel projeyi inşa etmeye devam edeceğiz. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için birlikte çalışacağız. Yeni evimde takımıma yardım etmeye başlamak için sabırsızlanıyorum" yorumunu yaptı.

Lionel Messi, Barcelona'da başarılarla dolu geçirdiği 17 yıldan sonra 2021'de Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olmuştu.

PSG'de iki sene forma giyen yıldız futbolcu, sezonun sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı.

Altın Top Ödülü'nü 7 kez kazanan Messi, Arjantin Milli Takımı ile geçen yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

Yıllık maliyeti

Marca'da yer alan habere göre Inter Miami'nin başkanı Jorge Mas, "Messi, ABD'de yıllık 50-60 milyon dolar kazanacak. Onu ikna edebilmek için 3 yıldır uğraşıyorum" diye konuştu.

Kulübün diğer ortaklarından David Beckham'ın Messi ile sadece futbol konuştuğunu söyleyen Mas, "Messi'nin üzerinde baskı hissetmesini istemedim. Bütün Dünya Kupası'nı onu ve Arjantin'i izleyerek geçirdim ve yeni sponsorluk anlaşmamız bu transferde büyük rol oynadı" dedi.

36 yaşındaki Messi, kariyeri boyunca çıktığı 875 maçta 710 gol 339 asist kaydetti.