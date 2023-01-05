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    Inter, Napoli'yi tek golle geçti

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 16. haftasında Inter, konuk ettiği lider Napoli'yi 1-0 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 10:10
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    Inter, Napoli'yi tek golle geçti

    Milano kentindeki San Siro Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Inter, 56. dakikada Edin Dzeko ile Napoli karşısında 1-0 öne geçti.

    Maçta başka gol olmayınca Inter karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

    Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve maçın tamamında oyunda kaldı.

    Galibiyet serisi bitti

    Bu sonuçla Napoli, ligde üst üste 11. galibiyeti ardından mağlup oldu. Mağlubiyet sonrası Napoli, 41 puanla lider, Inter ise 33 puana sahip durumda.

    Inter

    Inter


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