Inter, Salernitana'yı Martinez'in 4 golüyle yendi

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Paulo Sousa ekibi Salernitana ile Simone Inzaghi'nin yönetimindeki Inter karşı karşıya geldi.
Dört golü de Martinez attı
Arechi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 4-0 kazanırken 4 gol de Arjantinli yıldız Lautaro Martinez'den geldi.
Martinez gollerini 62, 77, 85 ve 89. dakikalarda kaydederken 85. dakikadaki 3. gol penaltı vuruşu sonrası geldi.
Inter liderliğini sürdürüyor
Inter'de forma giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçın 54. dakikasında yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.
Bu sonuçla birlikte 18 puana ulaşan Inter liderliğini sürdürürken, Salernitana 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Inter evinde Bologna'yı ağırlarken, Salernitana deplasmanda Monza'ya konuk olacak.