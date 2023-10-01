Inter, Salernitana'yı Martinez'in 4 golüyle yendi
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İtalya Serie A'nın 7. haftasında Paulo Sousa ekibi Salernitana ile Simone Inzaghi'nin yönetimindeki Inter karşı karşıya geldi.

Dört golü de Martinez attı

Arechi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 4-0 kazanırken 4 gol de Arjantinli yıldız Lautaro Martinez'den geldi.

Martinez gollerini 62, 77, 85 ve 89. dakikalarda kaydederken 85. dakikadaki 3. gol penaltı vuruşu sonrası geldi.

Inter, Salernitana'yı Martinez'in 4 golüyle yendi

Inter liderliğini sürdürüyor

Inter'de forma giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçın 54. dakikasında yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Bu sonuçla birlikte 18 puana ulaşan Inter liderliğini sürdürürken, Salernitana 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Inter evinde Bologna'yı ağırlarken, Salernitana deplasmanda Monza'ya konuk olacak.