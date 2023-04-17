Inter'de Romelu Lukaku ile yollar ayrılacak İtalyan devi Inter, Chelsea'den kiraladığı Belçikalı forvet oyuncusu Romelu Lukaku için kararını verdi. Sezon sonu golcü ile yollar ayrılıyor.

Serie A'da Inter, 30 maç sonunda 5. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi potasını zora sokan İtalyan ekibi, bu sezon beklediği performansı yapamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Milano ekibi, çeyrek final ilk maçında Benfica'yı 2-0 mağlup ederek yarı final için büyük avantaj elde etti.

Diğer taraftan Romelu Lukaku, bu sezonki performansıyla önceki Inter dönemini arattı. Yıldız Belçikalı golcü, sezon başında Chelsea'den kiralanmıştı.

Sezon sonu yollar ayrılacak

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter, Chelsea'den kiraladığı Romelu Lukaku ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

29 yaşındaki forvet bu sezon, Inter adına 24 maçta forma giydi. Belçikalı bu maçlarda 7 gol ve 2 asist katkısı sağladı.