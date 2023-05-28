Inter'in kazanması Süper Lig şampiyonuna yaradı Serie A'da 37. haftada Inter, sahasında Atalanta'yı mağlup etti. Bununla birlikte Inter'in Şampiyonlar Ligi vizesi almasıyla Süper Lig şampiyonunun elemelere 1 değil 2. Tur'dan katılması kesinleşti.

İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Inter ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Inter oldu.

Inter, 3 golle kazandı

Karşılaşmanın ilk dakikasında Lukaku'nun golüyle öne geçen Inter, hız kesmeden 3. dakikada Barella ile farkı ikiye çıkardı. 36'da Pasalic farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda farkı açmak için çaba harcayan Inter 77. dakikada Lautaro Martinez ile farkı yeniden ikiye çıkardı. 90+2'de sahneye çıkan Muriel skoru 3-2'ye getirerek sonucu ilan etti.

Karşılaşmada Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kalırken Atalanta'da Merih Demiral maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Inter'in kazanması Süper Lig şampiyonuna yaradı

Serie A'da Inter'in ilk 4 sırayı garantileyerek Şampiyonlar Ligi'ni garantilemesi Süper Lig şampiyonuna yaradı.

Mevcut ülke puanına göre Süper Lig'in şampiyonu Şampiyonlar Ligi ön elemelerine 1. Tur'dan katılacaktı ancak Inter'in Serie A'da ilk 4'ü garantilemesi Süper Lig şampiyonunu bir üst tura yükseltti.

Şampiyon takım, 2. ön eleme turundan başlayacak

Buna göre Süper Lig'de şampiyon olan takım, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 1. ön eleme turu yerine 2. ön eleme turundan başlama hakkı kazanmış oldu.

Bu değişiklikle Süper Lig şampiyonu 1. ön eleme turu maçı için 11-12 Temmuz yerine 2. ön eleme turuna 25-26 Temmuz'da çıkarak sezonu daha geç açma ve daha az eleme turu oynama şansı yakaladı.

Süper Lig şampiyonu bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 3 tur geçmesi gerekiyor.