İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis, Serdar Dursun'un golüyle kazandı

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İran Pers Körfez Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Mohammad Akhbari yönetimindeki Chadormalu ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis karşı karşıya geldi.

Nasiri Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Persepolis 1-0'lık skorla kazandı.

GALİBİYET GOLÜ SERDAR'DAN

Persepolis'e galibiyeti getiren golü, 15. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Persepolis formasıyla 5. lig maçına çıkan Serdar Dursun, 2. golünü attı.

YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM EDİYOR

Ligde 6 maçta 4. galibiyetini alan İsmail Kartal, yenilmezlik serisini sürdürdü.

İSMAİL KARTAL'IN TAKIMI 3. SIRADA

Bu sonuçla birlikte 44 puana ulaşan Persepolis, 45 puanlı TS Tabriz ve Sepaha'nın ardından 3. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Persepolis, Malavan'ı konuk edecek. Chadormalu ise deplasmanda Kheybar ile karşı karşıya gelecek.