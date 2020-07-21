İspanya 2. Ligi'nde 7 vaka sebebiyle maç ertelendi

İspanya 2. Ligi'nde Deportivo La Coruna-Fuenlabrada maçı, Fuenlabrada takımındaki 7 futbolcuda pozitif vaka tespit edilmesinin ardından ertelendi.

Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo ile Fuenlabrada takımları, 20 Temmuz Pazartesi günü TSİ 22.00'de başlaması öngörülen maç için stadyuma gelirken, burada futbolculara yapılan testlerde Fuenlabrada'dan 7 kişide pozitif sonucunun çıktığı bildirildi.

La Liga, İspanya Futbol Federasyonu ve Spor Yüksek Konseyi yetkilileri yaptıkları toplantının ardından, Fuenlabrada'dan 7 futbolcuda pozitif vaka tespit edilmesinden dolayı karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, bu karşılaşma dışındaki 2. ligde sezonun son haftasının tüm maçlarının oynanacağı kaydedildi.

SAĞLIK KOŞULLARI DÜZELİNCE, KARŞILAŞMA OYNANACAK

Madrid kentinin takımı olan Fuenlabrada'da futbolcuların sağlık koşullarının düzelmesinin ardından karşılaşmanın oynanacağı belirtildi.

Ligde son haftası öncesinde 48 puanla düşme hattının olduğu 19. sırada yer alan Deportivo'nun, 3. lige düşmemesi için mutlak galip gelmesi ve iki rakibinin puan kaybetmesi gerekiyordu.