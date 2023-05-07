İspanya Kral Kupası'nı Real Madrid kazandı İspanya Kral Kupası final karşılaşmasında Osasuna ile karşı karşıya gelen Real Madrid, rakibini 2-1 yenerek kupayı 20. kez müzesine götürdü.

İHA

Olimpico de Sevilla Stadyumu’nda, İspanya Kral Kupası Finali karşılaşması oynandı.

Real Madrid 20. kez kupanın sahibi

Real Madrid ile Osasuna'nın karşı karşıya geldiği müsabakada Real Madrid, rakibini 2-1 mağlup ederek kupanın 20. kez sahibi oldu.

Madrid ekibi, mücadelenin 2. dakikasında Brezilyalı golcüsü Rodrygo ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Maçın 58. dakikasında Osasuna, Lucas Torro ile eşitliği sağladı. Real Madrid, karşılaşmanın 70. dakikasında Rodrygo ile skoru 2-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.

9 yıl sonra kupaya kavuştular

9 yıl sonra Kral Kupası'nda mutlu sona ulaşan eflatun-beyazlılar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Real Madrid’de, finalde Osasuna karşısında 2 golle maçın yıldızı olan Rodrygo, İspanya Kral Kupası’nda oynadığı 6 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

Benzema en çok kupa kazanan isim

Öte yandan Real Madrid efsanesi olan Karim Benzema da takımındaki 24. kupasını kazanarak Marcelo ile birlikte Los Galacticos'un en çok kupa kazanan ismi olmayı başardı.

Rekor Barcelona'da

Kral Kupası'nı 31 kezle en çok kazanan takım Barcelona olurken, onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (20) izliyor.

Tarihinde ikinci kez bu kupada final oynayan Osasuna ise henüz kazanma başarısını gösteremedi.