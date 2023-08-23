İspanyol Basını: Arda Güler, Las Palmas karşısında ilk kez oynayacak İspanyol basını, yaklaşık 1 ay içinde hazır hale geleceği belirtilen Arda Güler'in Real Madrid formasını ilk kez Las Palmas'la oynanacak LaLiga maçında giyeceğini belirtti.

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Gösterdiği iyi performansla 18 yaşında Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımıyla 6 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Madrid ekibine 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında giden milli futbolcu, İspanya kariyerine büyük bir talihsizlikle başlamıştı.

Takımının gerçekleştirdiği idmanda sakatlık geçiren ve sağ diz iç menisküsünde lezyon tespit edilen Arda Güler, ameliyat edilmişti.

Gerçekleşen operasyonun ardından ise Arda'dan sevindirici haberler gelmeye başladı.

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1 ay içinde tamamen hazır hale gelecek

İspanyol basınında çıkan habere göre Arda Güler'in iyileşme süreci son derece olumlu ilerliyor. Haber detayında Arda Güler'in 1 ay içinde tamamen hazır hale geleceği bilgisi verildi.

Eylül ayındaki milli arada takımla çalışmalara başlayacağı aktarılan Arda Güler'in Real Madrid formasını giyeceği ilk maçla ilgili de tahminde bulunuldu.

Las Palmas maçında siftah yapacak

Eylül ayı sonunda Real Madrid'de ilk kez süre alacağı öngörülen Arda Güler'in, Madrid derbisi sonrası iç sahada oynanacak Las Palmas maçında siftah yapmasının beklendiği vurgulandı.