İspanyol basınından Girona maçı sonrası Arda Güler'e övgüler Real Madrid'in İspanya La Liga'da Girona'yı 4-0 yendiği maçta sonradan oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, performansıyla İspanyol basınından tam not aldı.

ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 24. hafta mücadelesinde Real Madrid, şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Girona ile karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakada kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi takım Real Madrid oldu.

Eflatun-beyazlıların gollerini 6. dakikada Vinicius Junior, 35 ve 54. dakikalarda Jude Bellingham ile 61. dakikada Rodrygo kaydetti.

Arda 77'de oyuna girdi, övgüleri topladı

Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil oldu.

Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonda Real, penaltı kazandı ancak Josulu, penaltıyı gole çeviremedi.

Temmuz ayında Real Madrid'e imza atan Arda Güler, bu imzadan 7 ay sonra ilk kez Santiago Bernabeu'da taraftarı önüne çıktı.

Yıldız futbolcunun gösterdiği performans İspanyol basınından da övgü aldı.

"Yarım yıl sonra ilk kez sahaya çıktı"

MARCA'da yer alan kısa yorumda Arda için, şöyle denildi:

Sadece 15 dakika sürdü ve maçın sonucu belli olmuştu ama Bernabeu ve Arda Güler bunun için minnettardı. Nihayet, Türk oyuncu beklenenden yarım yıl sonra ilk kez sahaya çıktı.

"Her çıktığında çok ilginç hareketlere imza atıyor"

Planeta Realmadrid'de yer alan Arda Güler haberinde ise yıldız futbolcunun cesur ve öz güvenli kişiliğine vurgu yapıldı.

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

Türk oyuncu sahaya her çıktığında çok ilginç hareketlere imza atıyor. Örneğin Joselu'nun kaçırdığı penaltıyı o yaptırdı. Belki de Türk oyuncu atışı kullansaydı, top içeri girecekti. Bunu asla bilemeyeceğiz. Ancak, asıl önemli olan Güler'in harika bir kişiliğe sahip olmasıdır.

"Penaltıyı isteyecek kadar cesur görünüyor"

Penaltıyı kendisi atmak istedi ve bu, görüntülere yansıdı. Türk oyuncu, takımda yeni olmasına rağmen penaltıyı isteyecek kadar cesur görünüyor. Bu nedenle Real Madrid taraftarları 24 numarayı sahada daha sık görmek istiyor. Fenerbahçe'nin oyuncusu harika bir futbolcu ve kulüp ondan çok memnun. Hatta kış transfer döneminde gelen birkaç teklifi de geri çevirdiler.

"İlk golüne her geçen gün daha da yaklaşıyor"