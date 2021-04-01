İspanyol basınından Kosova'ya büyük saygısızlık

İspanya-Kosova maçının İspanyol yayıncısı,ülke olarak Kosova’yı tanımadıkları için takım kısaltmasını skandal bir şekilde 'kos' olarak küçük harfle yazdı. Duruma sosyal medyadan büyük tepki geldi.

İspanya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Kosova'yı ağırladı. Karşılaşmayı 3-1 ev sahibi ekip kazandı.

Galibiyeti getiren goller; 34. dakikada Olmo, 36. dakikada Ferran Torres, 75. dakikada Gerard Moreno'dan geldi. Kosova'nın tek golünü 70. dakikada Halimi kaydetti. Karşılaşmaya İspanyolların saygısızlığı damga vurdu...

KÜÇÜK HARF KRİZİ

Kosova'yı tanımayan devletler bloğunda yer alan İspanya, dün gece oynanan karşılaşmada büyük bir saygısızlığa imza attı. İspanya-Kosova maçının ülkedeki resmi yayıncısı olan kanal, Kosova'nın kısaltmasının 'kos' olarak küçük harflerle yazdı.

SOSYAL MEDYA GÖRSELİ DE TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntünün ardından bir başka detay ortaya çıktı. İspanya Futbol Federasyonu'nun maç öncesinde yayınlanan anons görselinde de Kosova'nın küçük harflerle yazıldığı gün yüzüne çıktı.

BASIN TOPLANTISINDA GERGİNLİK

Dün düzenlenen ve Kosova Teknik Direktörü Bernard Challandes'in de yer aldığı basın toplantısında ise bir isim krizi yaşanmıştı.

Kosova Milli Takımı ekibiyle medya arasında 'Kosova' ismini kullanmama nedeniyle yaşanılan gerginlik dikkatleti çekmişti.

İspanyol muhabirin 'Takım hocasına soruyorum' demesinin ardından Kosova teknik heyeti 'Hangi takım hocası lütfen söyler misiniz?' diyerek ısrarcı olmuştu.

İSPANYOLLAR KATALONYA MESELESİNE BENZETİYOR

Sırbistan'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanımayan İspanya, durumu yıllardır çözüme ulaştıramadığı Katalonya meselesine benzetiyor.

İspanyolların bu düşüncesine rağmen Kosova'nın eski başbakanı Ramush Haradinaj 2018 yılında görevdeyken yaptığı açıklamada, “Kosova ve Katalonya arasında hiçbir benzetme olamaz. Benzetmenin yapılması tarihi ihmal etmek ve kötü açıklama yapmak demektir. Miloseviç rejimindeki şiddet, İspanyol hukukunun üstünlüğü ile karşılaştırılamaz. İspanya ilerlemiş bir demokrasiye sahiptir. Bizim durumumuz ise 90’lı yıllarda eski Yugoslavya'nın trajik savaşlar sonucu parçalanmasından gelmektedir. Burada büyük bir değişiklik var: Biz, her şeyden önce insanların temel hakları için savaştık. Bu Katalonya vakası değildir.” şeklinde konuşarak Katalonya meselesinin farklı bir mesele olduğunu vurgulamıştı.

İspanya basınının bu saygısızlığının ardından Kosova hükümetinin nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu.