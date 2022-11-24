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    İsviçre, Kamerun'u mağlup etti

    İsviçre, Kamerun'u mağlup etti

    2022 Dünya Kupası G Grubu'nda İsviçre, Kamerun'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golü Breel Embolo'dan geldi.
    • 24.11.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 15:18
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    Dünya Kupası G Grubu 1. hafta maçında İsviçre, Kamerun ile karşı karşıya geldi.

    Al Janoub Stadı'nda oynanan maçı, İsviçre 1-0 kazandı. İsviçre'ye galibiyeti getiren golü, 48. dakikada Breel Donald Embolo kaydetti.

    Kamerun asıllı İsviçreli Breel Embolo, attığı gol sonrası sevinmedi.

    İsviçre, Kamerun u mağlup etti #1

    Seferovic ve N'Koudou da oynadı

    Galatasaray'ın İsviçreli yıldızı Haris Seferovic, 72. dakikada Embolo'nun yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Kevin N'Koudou ise 74. dakikada Ekambi'nin yerine oyuna girdi. İki oyuncu da maçta istenen etkiyi yaratamadı.

    İsviçre, Kamerun u mağlup etti #2

    Aboubakar 15 dakika oynadı, etkisizdi

    Bir dönem Beşiktaş forması giyen Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar da maça yedek başladı ve 74. dakikada Bayern Münihli yıldız Choupo Moting'in yerine oyuna girdi.

    İsviçre'nin Türk teknik adamı Murat Yakın, kenarda sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.

    İsviçre, Kamerun u mağlup etti #3

    Gelecek maçlar

    Bu sonuçla birlikte İsviçre, grubunda 3 puanla zirveye yerleşti. Kamerun son sırada kaldı. Grubun diğer maçında perşembe günü, saat 22.00'de Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek.

    İsviçre, gruptaki bir sonraki maçını Brezilya ile oynayacak. Kamerun ise Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

    Aboubakar: Dünya Kupası'nda her maç 2 gol atacağım - HABERİ

    İsviçre, Kamerun u mağlup etti #4


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