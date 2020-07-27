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    İtalya Serie A'da Juventus, 9. kez şampiyon oldu

    İtalya Serie A'da Juventus, 9. kez şampiyon oldu

    İtalya Birinci Futbol Ligi 2019-2020 sezonunda Juventus, bitime 2 hafta kala şampiyon oldu.
    • AA
    • 27.07.2020 - 02:37
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    İtalya Serie A'da Juventus, 9. kez şampiyon oldu

    Ligin 36. haftasında lider Juventus, evinde Sampdoria’yı konuk etti. Siyah-beyazlı takım, ilk yarının son anlarında 45+7. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun ayağından bulduğu golle devreye 1-0 önde girdi.

    67. dakikada Federico Bernardeschi, Juventus adına farkı 2’ye çıkaran golü attı: 2-0.

    77. dakikada, konuk Sampdoria Morten Thorsby’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

    Ev sahibi ekip, 88. dakikada Ronaldo ile penaltı atışından yararlanamadı.

    Müsabakayı 2-0 kazanan Juventus, puanını 83'e yükselterek, en yakın rakibi Inter'le puan farkını 7'ye çıkarttı ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

    İtalya Serie A'da Juventus, 9. kez şampiyon oldu #1

    ART ARDA 9. TOPLAMDA 36. ŞAMPİYONLUK

    Siyah-beyazlı takım, peş peşe 9. sezonda ipi göğüsleyerek, Serie A tarihindeki üst üste şampiyon olma rekorunu da geliştirmiş oldu. Juventus, lig tarihinde de toplamda 36’ıncı şampiyonluğuna ulaşarak, 18’er şampiyonlukları bulunan ezeli rakipleri Milan ve Inter ile arasındaki şampiyonluk sayısı farkını da 2 katına çıkarmış oldu.

    İtalya Serie A'da Juventus, 9. kez şampiyon oldu #2

    SERİE A'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İLK TÜRK: MERİH DEMİRAL

    Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da Serie A’da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

    Juventus'a bu sezon çalıştırmaya başlayan teknik direktör Maurizio Sarri de kendi kariyerinde ilk lig şampiyonluğunu kazanmış oldu.

    İtalya Serie A'da Juventus, 9. kez şampiyon oldu #3

    İtalya Serie A'da Juventus, 9. kez şampiyon oldu #4

    İtalya Serie A'da Juventus, 9. kez şampiyon oldu #5

    İtalya Serie A'da Juventus, 9. kez şampiyon oldu #6

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