İtalya'da futbol ligleri, 14 Haziran'a kadar ertelendi İtalya Futbol Federasyonu, tüm futbol liglerinin 14 Haziran 2020 tarihine kadar askıya aldığını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle İtalya hükümeti, aldığı kararlar doğrultusunda ülkedeki tüm futbol müsabakalarını ilgilendirecek yeni bir düzenlemeye imza attı.

İtalya'da 9 Mart'ta başbakanlık kararnemesi ile durdurulan liglerin, vaka sayısındaki düşüş sonrasında yeniden başlayacağı gündeme gelmişti. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), daha önce hükümet onay verirse 13 Haziran'da liglere başlama kararı almıştı.

Başbakan Giuseppe Conte ise karantina tedbirlerinin 16 Mayıs'ta biraz daha gevşetileceğini açıkladı, ancak liglerin başlaması için ek önlemlerin şu an için mevcut olmadığını dile getirmişti.

TÜM LİGLER 14 HAZİRANA KADAR ERTELENDİ

FIGC'ten yapılan açıklamada, yaşanan geşimelerin ardından ülkedeki koronavirüs tedbirlerinin biraz daha gevşetilmesine karşın başbakanlık kararnamesine göre tüm futbol müsabakalarının, 14 Haziran'a kadar durdurulduğunu bildirdi.

Serie A'da ise mücadelelerin yeniden başlatılması adına FIGC, Bilim Kurulu ve hükümet arasındaki görüşmeler sürüyor.