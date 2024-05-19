İtalya'da Serie A'da Sassuolo küme düştü

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İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Sassuolo ile Cagliari karşı karşıya geldi. Mapei'deki maçı Cagliari 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Cagliari'ye galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Matteo Prati ve 90. dakikada penaltıdan Gianluca Lapadula attı.
Sassuolo küme düştü
Bu sonucun ardından Cagliari, 36 puana yükseldi. 29 puanda kalan Sassuolo ise ligin bitimine bir hafta kala Serie A'ya veda etti.
Ligin son haftasında Cagliari sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak. Sassuolo, Lazio deplasmanına gidecek.
İtalya Serie A'da daha önce de Salernitana'nın küme düşmesi kesinleşmişti.
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