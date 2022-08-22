İtalyanlardan Kim Min Jae'ye büyük övgü

Fenerbahçe'den transfer olduğu Napoli'de ilk iç saha maçına Monza karşısında çıkan Kim Min-Jae, sergilediği performansla taraftarlara güven verirken attığı golle de bir ilke imza attı.

Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe 'den 18 milyon 50 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Napoli'deki kariyeri hızlı başladı.

Takımın yıllardır en önemli parçalarından olan Kalidou Koulibaly'nin gidişi sonrası kadroya katılması Güney Koreli oyuncunun üzerindeki baskıyı artırmış olsa da sergilediği performans ile şimdiden futbol dünyasının güvenini kazanmayı başardı. Min-Jae, Napoli formasıyla İtalya Serie A'daki ilk iç saha maçına Monza karşısında çıktı ve maça önemli etki eden isimlerin başında geldi.

İç sahada ilk maç

Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den transfer olduğu Napoli'de ilk iç saha maçına Monza karşısında çıktı. Güney Koreli savunmacı, Diego Armando Maradona'da taraftarların önüne çıkarken iyi bir performans ortaya koyduğu günü 90+3. dakikada attığı golle süsledi.

Tarihî gol

Kim Min-Jae, attığı golle Serie A tarihindeki Güney Koreliler arasına da adını özel bir şekilde yazdırdı. Ahn Jung-Hwan ve Lee Seung-Woo'dan sonra gol atan üçüncü Güney Koreli olan Kim Min-Jae, Serie A'da gol atan ilk Koreli savunmacı da olmayı başardı.

Eşine armağan etti

Napoli formasıyla ilk golünü henüz ikinci resmî maçında atmayı başaran Kim Min-Jae, bu golü eşine armağan etti. Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Güney Koreli oyuncu; eliyle kalp yaparak, "İlk golüm eşim için" notunu paylaştı.

Hem savunmada hem hücumda fark yarattı

Kim Min-Jae, attığı golle dikkatleri çekerken savunmadaki performansı da oldukça özeldi. Kazandığı 9 top ile bu alanda maçın en iyisi olmayı başardı. Hava toplarında 4 kez, ikili mücadelelerde 2 kez galip gelerek bu alanlarda %100'lük bir başarı oranıyla maçı tamamladı. %93 pas isabet oranıyla da 53 pas verdi.

Il Mattino'dan büyük övgü

İtalya'da Napoli şehrinin günlük gazetesi Il Mattino, Kim Min-Jae'nin Monza karşısındaki performansını okuyucularına büyük bir övgüyle sundu.

Il Mattino'nun eski Fenerbahçeli hakkında yaptığı geniş çaplı haberde şu ifadeler yer aldı:

"Kim, her yeri kapatıyor. Savunmadaki tüm açıkları kapattı ve kafa vuruşuyla takımının dördüncü golünü attı. Güney Koreli, Maradona'da harika bir başlangıç yaptı. Monza'ya karşı performansı, pozisyon alması, son bölümdeki enerjisi, hava toplarındaki zamanlaması ve etkinliği mükemmeldi.

Müdahalelerindeki netlik ve doğrusallık, pratikliği ve keskinliği, savunma hattına mükemmel bir şekilde entegre olması dikkat çekici. Petagna ve Caprari'ye hiç fırsat vermedi. Her tehlikeyi doğru sezgilerle kapattı. Ve savunmada mükemmel olmasının yanı sıra kornerlerde kafa vuruşlarıyla da etkinliğini gösterdi. Serie A'daki ilk golünü buldu. Yaz aylarında Fenerbahçe'den transfer edilen savunmacı, sanki kariyerinin başından beri buradaymış gibi görünüyor. Taraftarların kalbini kazanmayı başardı. Onu sahada görmeye yönelik merak ve tüm gözlerin atlında sınavı geçmeyi başardı. Her müdahalede bir gönül rahatlığı, güven sundu. Hiçbir şey yanlış gitmedi ve konsantrasyonunu hep yüksek tutu. Spalletti'nin savunma anlayışını çok iyi şekilde özümsemesi çok az bir zaman aldı. Monza'ya karşı mükemmel bir sınavdı. Fiorentina ve sonraki maçlar adına da iyi bir gösterge oldu. Koulibaly'nin bıraktığı ağır miras sonrası Güney Koreli savunmacı, duygularını en iyi şekilde kontrol etmeyi bildiğini gösterdi çünkü mirasını devraldığı isim Napoli'nin savunmasının lideri ve gelmiş geçmiş en iyilerinden biriydi"

Guiseppe Bergomi'den Kim Min-Jae yorumu

1982'de İtalya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Guiseppe Bergomi, Sky'da Kim Min-Jae'nin performansını değerlendirdi. 81 kez millî takım forması giymiş olan eski savunmacı, Napoli'deki farka şu sözlerle dikkat çekti: "Belki bir stoper eklemişlerdir. Elbette Kim'den bahsediyoruz. Harika bir fiziği ve dikkati var"





İtalyan gazetelerinin değerlendirmeleri

Tuttosport, Kim Min-Jae'nin Napoli karşısındaki performansını 6.5 puan üzerinden değerlendirse de, "Belirsizliğin ardından yarattığı bir etki var. İtalya'da ilk golünü attı ve ayakta alkışlandı" ifadelerini kullandı.

Corriere dello Sport; 7 puan verirken, "Alana hakim oldu ve fiziksel olarak da hakimiyet kurdu. Sonra ileri gidip golünü de attı" ifadelerini kullandı.

Gazzetta dello Sport'tan da 7 puan alırken, "Savunmada çok etkili. Köşe vuruşunda golünü de yaptı. Maradona'da harika bir başlangıç" ifadeleri dikkat çekti.

Repubblica, Il Mattino ve Corriere della Sera'dan da performansı 7 puan aldı.