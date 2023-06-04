Ivan Bebek, hakemliği bıraktı 2016 yılında Braga ile Fenerbahçe arasındaki maçı yöneten ve kararlarıyla tartışma konusu olan hakem Ivan Bebek düdüğünü astı.

2016 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Braga son 16 turunda eşleşmişti.

Fenerbahçe 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibine 4-1 mağlup oldu.

Hakem Ivan Bebek kararlarıyla maça damga vurmuştu. 46 yaşındaki Hırvat hakem düdüğünü astı.

VAR hakemi olarak devam edecek

Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan Bebek, gelecek sezon ülkesinde VAR hakemi olarak görevine devam edecek.

Hırvatistan'da röportaj veren Bebek;

"Eğer imkanın olsaydı, kariyerinden en çok hangi maçı silmeyi isterdin?" sorusuna "Braga-Fenerbahçe maçı"

yanıtını verdi.

"Kariyerimde leke"

O maçla ilgili konuşan Ivan Bebek;

"O maç kariyerimde büyük bir leke bıraktı. Keşke o zamanlar VAR olsaydı. Bugün birileri VAR'ın duyguları öldürdüğünü, VAR ile futbolun eskisi gibi olmadığını söylediğinde hemen o maçı hatırlıyorum ve kariyerimin daha sonra nasıl bir yön alacağını merak ediyorum. VAR beni çağıracak, ben de ne olduğuna bakacak ve kararı değiştirecektim."

sözlerini sarf etti.

Dinamo Kiev maçına verilmişti

Fenerbahçe'nin, 3 Kasım 2022'de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın dördüncü hakemi olan Ivan Bebek değiştirildi.

UEFA'nın kararının ortaya çıkması sonrası taraftarlardan gelen yoğun tepki geri adım attırmıştı.

Ülkesinde de saldırıya uğradı

2019 yılında FIFA kokartlı hakem Ivan Bebek, ülkesinde saldırıya uğradı.

Hırvatistan Ligi'nde oynanan Hajduk Split - Lokomotiva Zagreb mücadelesindeki hatalı yönetimiyle tepki toplayan Bebek, bir gece kulübü önünde taraftarların hedefi olmuştu.

Ses kaydı ortaya çıktı

Hajduk'un 1-0 kazanmasına rağmen özellikle kararlarıyla büyük tepki çeken Ivan Bebek'in, maçtaki kararlara dair ses kayıtları ortaya çıktı.

Bu nedenle Hırvatistan Futbol Federasyonu, Ivan Bebek'i soruşturma nedeniyle o dönem açığa aldı.