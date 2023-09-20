Ivan Perisic, sahalardan uzun süre uzak kalacak Tottenham forması giyen yıldız oyuncu Ivan Perisic, ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilmesi sonrasında sahalardan uzun bir süre uzak kalacak.

AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, sakatlanan Hırvat oyuncu Ivan Perisic'in sahalardan uzun süre uzak kalacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman sırasında sağ dizinden sakatlanan 34 yaşındaki kanat oyuncusunun, ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

Ameliyat olacak

Ameliyat edilecek Perisic'in sezonu kapatması bekleniyor.

Hırvatistan Milli Takımı'nda 129 maçta 33 gole imza atan Perisic, 2022'de transfer olduğu Tottenham'da ise 50 karşılaşmada 1 gol ve 14 asistle oynadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)