Ivan Toney, kendi takımının kaybına bahis oynadı Yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan men cezası alan Brentfordlu oyuncu Ivan Toney'in kendi takımına bahis oynadığı tespit edildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Ivan Toney'ye, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 8 ay men cezası verilmişti.

İngiliz basınında yer alan detaylara göre; en başında oyuncuya 15 ay ceza verilmesi planlanıyordu.

Bu cezanın 8 aya indirilme nedeni ise; Toney'nin suçunu kabul etmesi ve uzman bir doktorun kendisinin kumar bağımlısı olduğunu tespit etmesi olduğu belirtiliyor.

FA raporuna göre; oyuncu kendisinin oynamadığı maçlara bahis aldı.

Kendi golüne de bahis oynadı

Toney'in bahis oynadığı tespit edilen 232 maçın 126'sının kendi kulübünün yer aldığı organizasyonlarda olduğu, bu 126 maçın 29'unun Toney'nin oynadığı kulüpleri ilgilendirdiği, bu 29 maçın 16'sını Toney'in takımının kazandığı 13'ünü ise kaybettiği ancak kaybedilen hiçbir maçta Toney'in oynamadığı, oynanan 126 bahisin 15'inde Toney'in kendisinin gol atmasına yönelik oynandığı tespit edildi.

Yıldız oyuncunun bahis oynadığı hiçbir maçı etkileyecek konumda olmadığı gerekçesiyle bu davanın şike davası olarak görülmesine yer verilmediğine de ayrıca karar verildi.