Ivan Toney sahalara döndü: Brentford'un mağlubiyet serisi noktalandı Brentford, Premier Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Nottingham Forest'ı 3-2 yendi. Brentford'un yıldızı Ivan Toney, 8 ay sonra sahalara golle döndü.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Brentford, Nottingham Forest'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başararak 5 maçlık mağlubiyet serisine nokta koydu.

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 19'da Ivan Toney, 58'de Ben Mee ve 68'de Neil Maupay atarken Nottingham Forest'ın sayılarını 3'te Danilo ve 65'te Chris Wood kaydetti.

Ivan Toney golle döndü

İngiliz golcü Ivan Toney, geçtiğimiz sezonun mayıs ayında oynanan Leeds United maçından tam 8 ay sonra sahalara döndü ve golünü attı.

Bu galibiyetle puanını 22'ye yükselten Brentford bir sonraki lig maçında Tottenham Hotspur deplasmanına gidecek.

20 puanda kalan Nottingham Forest ise Arsenal'i konuk edecek.