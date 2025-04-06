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Haber Merkezi

Meksika Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Benjamin Mora yönetimindeki Queretaro ile Eduardo Berizzo'nun çalıştırdığı Leon karşı karşıya geldi.

Estadio Corregidora'da oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konuk takım 31. dakikada Salvador Reyes'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Queretaro ise bu gole 45. dakikada Aldahir Perez ile cevap verdi. Maçın kalan bölümünde ise gol sesi çıkmadı.

RODRIGUEZ, KRAMPON FIRLATTI

Maçın 72. dakikasında ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Leon forması giyen yıldız futbolcu James Rodriguez, yerde kaldığı bir pozisyon sonrasında hakem Maximiliano Quintero'ya doğru krampon fırlattı.

Yaşananların ardından hakem, 33 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuya sarı kart gösterdi.

AKILLARA ARDA TURAN GELDİ

Bu pozisyon sonrasında ise akıllara milli futbolcu Arda Turan geldi.

28 Ocak 2015 tarihinde İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Barcelona ile karşı karşıya gelen Atletico Madrid'de milli futbolcu Arda Turan çok konuşulacak bir harekete imza atmıştı.

Oldukça gergin geçen karşılaşmanın 47. dakikasında Arda Turan, rakibi ile girdiği ikili mücadelenin ardından faul beklerken hakemden istediği düdüğü alamamıştı.

Bunun üzerine çok sinirlenen Arda Turan, ayağından çıkan kramponunu eline aldı ve yardımcı hakemin olduğu bölüme doğru fırlatmıştı.

Krampon, yardımcı hakemin arkasındaki görevliye doğru gelirken, maçın hakemi oyunu durdurdu ve Arda'ya sarı kart göstermişti.