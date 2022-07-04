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Jay-Jay Okocha'dan yıllar sonra bir resital daha

Jay-Jay Okocha'dan yıllar sonra bir resital daha

Özel bir hazırlık maçında eski günlerinden bir resital gösteren Jay-Jay Okocha, gözlerin pasını silerken, Eto'o da bu performans sonrası efsane ismin kolundan tutarak oyundan çıkmasını talep etti.