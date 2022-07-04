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    Jay-Jay Okocha'dan yıllar sonra bir resital daha

    Jay-Jay Okocha'dan yıllar sonra bir resital daha

    Özel bir hazırlık maçında eski günlerinden bir resital gösteren Jay-Jay Okocha, gözlerin pasını silerken, Eto'o da bu performans sonrası efsane ismin kolundan tutarak oyundan çıkmasını talep etti.
    • 04.07.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 13:08
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    Nijerya'da düzenlenen bir özel maçta Fenerbahçe'nin eski futbolcuları da adeta şov yaptı.

    Emenike, Yobo, Appiah gibi isimlerinde bulunduğu maçta Jay-Jay Okacha’nın gösterdiği performans göz doldurdu.

    Eto'o dayanamadı

    Maç sırasında Eto’o, klas hareketler yapan Okacha’nın oyundan alınmasını talep etti.

    İşte o görüntüler…

    Jay Jay Okocha'dan gösteri maçında klas hareketler - İZLE

    Jay-Jay Okocha dan yıllar sonra bir resital daha #1

    Jay-Jay Okocha dan yıllar sonra bir resital daha #2


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