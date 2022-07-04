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- Jay-Jay Okocha'dan yıllar sonra bir resital daha
Jay-Jay Okocha'dan yıllar sonra bir resital daha
Özel bir hazırlık maçında eski günlerinden bir resital gösteren Jay-Jay Okocha, gözlerin pasını silerken, Eto'o da bu performans sonrası efsane ismin kolundan tutarak oyundan çıkmasını talep etti.
- 04.07.2022 - 12:59
- Güncelleme : 04.07.2022 - 13:08
Nijerya'da düzenlenen bir özel maçta Fenerbahçe'nin eski futbolcuları da adeta şov yaptı.
Emenike, Yobo, Appiah gibi isimlerinde bulunduğu maçta Jay-Jay Okacha’nın gösterdiği performans göz doldurdu.
Eto'o dayanamadı
Maç sırasında Eto’o, klas hareketler yapan Okacha’nın oyundan alınmasını talep etti.
İşte o görüntüler…
Jay Jay Okocha'dan gösteri maçında klas hareketler - İZLE