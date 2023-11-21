Jorge Jesus, Fenerbahçelileri şaşırttı! Üçlü savunma... Fenerbahçe'nin başında özellikle büyük maçlarda ısrarla 3'lü oynatan ve hiç başarılı olamayan Jorge Jesus'un, Suudi Arabistan'daki taktik kararları dikkat çekti.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Hilal'in başına geçen teknik direktör Jorge Jesus, yeni takımındaki kararlarıyla şaşırttı.

Sarı-lacivertlilerin başındayken özellikle büyük maçlarda ısrarla 3'lü oynatan ve hiç başarılı olamayan Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da farklı bir görüntü çiziyor.

Usta hoca, Al Hilal'in başında hiçbir maçta üçlü savunmayla oynamadı.

Türkiye Kupası kazandı

Kanarya, geçen sezon Başakşehir'i 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmış ve Jorge Jesus da Türkiye kariyerinde kupa kazanmıştı.

Jorge Jesus , Fenerbahçe ile 52 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

2.21 puan ortalaması yakalayan Jesus, sezon sonunda görevini bıraktı.