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Jorge Jesus'tan hakemi eleştiren rakip hocaya: Ağlamaya devam et

Jorge Jesus'tan hakemi eleştiren rakip hocaya: Ağlamaya devam et Suudi Arabistan'da Al Hilal ile birlikte müthiş bir seri yakalayan Jorge Jesus, Damac FC Teknik Direktörü Cosmin Contra'nın hakemi eleştirmesine çok sert ifadelerle cevap verdi.