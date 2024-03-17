Jorge Jesus'tan hakemi eleştiren rakip hocaya: Ağlamaya devam et

Suudi Arabistan Pro Lig'inde 24. hafta maçında Al Hilal evinde Damac FC'yi 2-1 mağlup ederken mücadeleye Jesus'un ekibinin 29 maçlık üst üste kazanma serisi damgasını vurdu.
Geçtiğimiz hafta dünya rekorunu kıran Al Hilal, bu maçın ardından kendilerine ait rekoru geliştirirken, mücadele sonrası Damac Teknik Direktörü Cosmin Contra, "Al Hilal bu takımı kurmak için büyük paralar harcadı. Onların hakem yardımına ihtiyacı yok." diyerek hakem yönetimine eleştiride bulunmuştu.
"Ağlamaya devam edin"
Karşılaşma sonrasında konuşan Jorge Jesus şunları söyledi:
Hakem bahanesi, karşımıza çıkamayan zayıfların bahanesidir. Ağlamaya devam edin, biz zaferler kazanmaya devam edeceğiz!
Türkiye'de hakemleri eleştiriyordu
Jorge Jesus, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştırdığı sırada Türkiye liginin sportif bir gerçekliği olmadığını dile getirerek, maçların sahada değil masada kazanıldığını ifade etmişti.
Portekizli çalıştırıcı hakemlerin sarı-lacivertli takım aleyhine çalıştığını da sık sık dile getiriyordu.
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