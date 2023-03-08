Jorge Sampaoli: Fenerbahçe'nin gücü elit iki forvetinin gücü Sevilla'nın tecrübeli teknik direktörü Jorge Sampaoli, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Sevilla'nın Arjantinli teknik direktörü Jorge Sampaoli, basın toplantısında karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Her zaman aynı şey söylüyorum, maçları kazanmak zorundayız. Bu daha önce de böyleydi, durumda değişen bir şey yok. Gerçekte kim olduğumu ve ne için yarıştığımı biliyorum. Daha iyi anlar, daha kötü zamanlar olabilir. Bu kulüpte mutlu olduğum için çağırdıklarında geri geldim. Elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum."

"Spekülasyonlara bakmam"

"Spekülasyonlar benim için önemli değil. İşime bakıyorum. Julen Lopetegui kulüp tarihinin en iyilerinden biriydi ama ayrılmak zorunda kaldı. Daha iyi olabilmek için geldim. Ligde 12. sıranın sadece 3 puan gerisindeyiz, bakmamız gereken şey bu. Futbolda teknik direktörlere saygı duyulmuyor."

"Sakatlıklarla yaşamak zorundayız"

"Stoperimiz Loic Bade antrenmanın yarısında bizimle çalıştı, iyiydi. Onun durumu pazar günü için daha uygun olabilir gibi. Sakatlıklarla, gerçeklerle yaşamak zorundayız."

"Baskı altına girmemeliyiz"

"Fenerbahçe maçı, diğer karşılaşmalar gibi bizim için çok önemli. Tempolu ve rahat oynamalıyız. Baskı altında zorlanarak ve endişeli oynarsak, bu başımıza gelebilecek en kötü şey olur."

"Fenerbahçe'yi biliyorum"

"Enner Valencia'yı Emelec'ten tanıyorum, Michy Batshuayi'yi de biliyorum. Luan Peres ve Gustavo Henrique ile çalıştım. Fenerbahçe'nin kadrosu hakkında bilgim var. Fenerbahçe'nin gücü geçiş, baskı ve elit iki forvetinin gücü."

"Marcao ve Rekik'in sakatlıkları sonuçları etkilemiyor"