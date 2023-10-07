Jose Mourinho: Suudi Arabistan'da çalışacağımdan eminim

İtalya Serie A'da geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak zirvenin gerisinde kalan Roma'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Koltuğu ciddi şekilde tehlikede olan Mourinho, gelecekte Suudi Arabistan Ligi'ne gidebileceğini ifade etti.
"Bir gün Suudi Arabistan'da çalışacağımdan eminim"
Arap basınından Elhekayashow'a konuşan Jose Mourinho, şu sözleri sarf etti:
Şu anda Roma'dayım. Roma için buradaki son günüme kadar her şeyimi vereceğim. Geleceği kimse bilemez ama bir gün Suudi Arabistan'da çalışacağımdan eminim.
"Oraya bakış açısını değiştiren Cristiano Ronaldo oldu"
Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a gitmesinin ardından Suudi Arabistan Pro Lig'e bakışın değiştiğini belirten 60 yaşındaki kurt teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
Sanırım oraya bakış açısını değiştiren Cristiano Ronaldo oldu. Kariyerinin sonuna gelmemiş oyuncuların da Suudi Arabistan'ı tercih etmesi ile de ligin kalitesi kanıtlandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış