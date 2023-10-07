Jose Mourinho: Suudi Arabistan'da çalışacağımdan eminim

ensonhaber.com

İtalya Serie A'da geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak zirvenin gerisinde kalan Roma'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Koltuğu ciddi şekilde tehlikede olan Mourinho, gelecekte Suudi Arabistan Ligi'ne gidebileceğini ifade etti.

"Bir gün Suudi Arabistan'da çalışacağımdan eminim"

Arap basınından Elhekayashow'a konuşan Jose Mourinho, şu sözleri sarf etti:

Şu anda Roma'dayım. Roma için buradaki son günüme kadar her şeyimi vereceğim. Geleceği kimse bilemez ama bir gün Suudi Arabistan'da çalışacağımdan eminim.