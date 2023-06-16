Jose Mourinho, Suudi Arabistan'ı reddetti Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den gelen teklifi reddetti.

İtalyan ekibi Roma'yla Serie A'yı 63 puanla altıncı sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya penaltı atışları sonucunda kaybeden Jose Mourinho'nun Suudi Arabistan Ligi takımı Al Ahli'den gelen teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Teklifi olumsuz karşıladı

Corriere Dello Sport'un haberine göre Al Ahli kulübü yetkilileri ile Londra'da bir araya gelen Jose Mourinho, Arap ekibinin teklifini reddetti.

Portekizli çalıştırıcı ve ekibine büyük bir teklif sunulduğu belirtilirken, Mourinho'nun Avrupa'da bir takımda devam etmek istediği ve bu yüzden teklifi olumsuz cevapladığı aktarıldı.

2 yıl için 80 milyon euro verdiler

İddialara göre Arap ekibinin Mourinho ve ekibine 2 yıl için 80 milyon euroluk teklifte bulunulduğu iddia edildi.

Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mourinho'nun PSG ve Newcastle United'tan teklif gelirse Roma'dan ayrılabileceği, onun dışında Roma'dan ayrılmasının beklenmediği ifade edildi.