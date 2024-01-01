Jose Mourinho'dan yeni yıl dansı: Herkese iyi yıllar Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun yılbaşı paylaşımı X'e damgasını vurdu.

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ensonhaber.com

Yeni yıl tüm dünyada kutlanırken, spor dünyası da bu coşkuya ortak oldu.

Ünlü sporcular ve spor adamları 2024'ün gelişini kutlarken, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni yıl paylaşımı sosyal medyaya damgasını vurdu.

Milyonlarca izlenen video

"Herkese mutlu yıllar" yazarak dans ettiği videosunu paylaşan Portekizli teknik adamın gönderisi binlerce beğeni alırken, bazı kullanıcılar videonun Mourinho'ya ait olamayacağını ifade etti.

Dünyaca ünlü teknik adamın resmi hesabından paylaşılan video kısa sürede 5.5 milyon izlenmeye ulaştı.