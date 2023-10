Juan Mata'dan Galatasaray itirafı: Ruhen orada olacağım

ensonhaber.com

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Manchester United'ın efsane ismi Juan Mata, flaş açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Kurayı ve maçı gördüğümde 'Keşke orada olsaydım da Galatasaray formasıyla Old Trafford'a geri dönme tecrübesini yaşasaydım' dedim. Ancak, çok mutluydum. Çünkü Galatasaray'daki arkadaşlarıma Old Trafford gibi efsanevi bir yerde oynayarak eşsiz bir deneyim yaşayacaklarını söyledim.

"Galatasaray çok iyi bir takım"

"Manchester United kadrosu çok iyi"

Manchester United benim her zaman evim. Özellikle Bruno Fernandes ile hemen hemen her gün konuşuyorum. Kulübü her gün takip ediyorum. Manchester United için harika bir sezon ve kupalar umuyorum. Başlangıç bir zor oldu, biliyorum ama umarım bundan sonra her şey daha iyi olacak. Çünkü, Manchester United'ın kadrosu gerçekten çok iyi.