Juan Mata'dan Galatasaray itirafı: Ruhen orada olacağım Galatasaray ile geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Juan Mata, Manchester United maçı öncesinde konuştu.

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Manchester United'ın efsane ismi Juan Mata, flaş açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Kurayı ve maçı gördüğümde 'Keşke orada olsaydım da Galatasaray formasıyla Old Trafford'a geri dönme tecrübesini yaşasaydım' dedim. Ancak, çok mutluydum. Çünkü Galatasaray'daki arkadaşlarıma Old Trafford gibi efsanevi bir yerde oynayarak eşsiz bir deneyim yaşayacaklarını söyledim.

"Galatasaray çok iyi bir takım"

Maçtan sonra orada oynarken nasıl hissettiklerini, Old Trafford'un enerjisi hakkında neler söylediklerini duymayı dört gözle bekliyorum. Unitedlı arkadaşlarıma da Galatasaray'ın çok iyi bir takım olduğunu ve çok iyi mücadele edeceğini söyledim. Galatasaray çok iyi bir takım ve harika bir kadrosu var. Oyuncularına bakarsanız, önemli liglerden gelen birçok önemli oyuncular olduğunu görürsünüz.

Manchester United'ı izlemek saat farkından dolayı kolayı değil. Bazen sabah uyanıyorum ve gece yarısı Şampiyonlar Ligi olduğunu fark ediyorum. Çünkü, günleri ve saat dilimlerini karıştırmış oluyorum. Ancak, Manchester United - Galatasaray maçını izlemeye çalışacağım. Çünkü, iki kulüpteki birçok kişiyle iletişimim sürüyor.

"Manchester United kadrosu çok iyi"

Manchester United benim her zaman evim. Özellikle Bruno Fernandes ile hemen hemen her gün konuşuyorum. Kulübü her gün takip ediyorum. Manchester United için harika bir sezon ve kupalar umuyorum. Başlangıç bir zor oldu, biliyorum ama umarım bundan sonra her şey daha iyi olacak. Çünkü, Manchester United'ın kadrosu gerçekten çok iyi.

"Ruhen orada olacağım"