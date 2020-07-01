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    Juan Miranda, Barcelona'ya geri döndü

    Schalke'deki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Miranda'nın Katalan ekibine geri döndüğü açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 14:28
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    Juan Miranda, Barcelona'ya geri döndü #1

    Barcelona, iki yıllığına Schalke 04'e kiraladığı Juan Miranda'nın sözleşmesinin ikinci sezona devam etmemesi konusunda Alman kulübüyle anlaştıklarını açıkladı.

    Bu sezon Schalke'de 11 maçta toplam 781 dakika süre bulabilen Miranda böylece bir sezonun ardından Barça'ya geri dönmüş oldu.

    2014 yılında Real Betis'ten Barça'ya transfer olan Miranda, 2018-19 sezonunda ise ilk defa A takıma çıkmıştı.

    Juan Miranda, Barcelona'ya geri döndü #2

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