Jürgen Klopp'tan egolu sözler: Yıldız transfer etmedim, onları ben yarattım

ensonhaber.com
Liverpool ile birçok başarı yakalayan dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurmuştu.
Kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörünün Arne Slot olması beklenirken Alman teknik adamdan da çarpıcı açıklamalar geldi.
Takımın transfer politikasının yıldız oyuncu transfer etmek olmadığını belirten Klopp, bir yandan da yıldız transferleri seven rakibi Pep Guardiola'ya göndermede bulundu.
"Onları ben yarattım"
Takıma süper yıldızlar transfer etmedim, onları ben yarattım.
Alman teknik adamın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış