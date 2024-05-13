Haberler



Dünyadan futbol



Jürgen Klopp'tan egolu sözler: Yıldız transfer etmedim, onları ben yarattım

Jürgen Klopp'tan egolu sözler: Yıldız transfer etmedim, onları ben yarattım Liverpool'un deneyimli hocası Jürgen Klopp'un, yıldız futbolcu transfer etmediğini söylerken kullandığı "Onları ben yarattım" ifadesi sosyal medyada viral oldu.