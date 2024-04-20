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Juventus, Cagliari ile deplasmanda berabere kaldı

Juventus, Cagliari ile deplasmanda berabere kaldı İtalya Serie A 33. hafta maçında Juventus, deplasmanda karşılaştığı Cagliari ile 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu.