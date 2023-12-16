Juventus, Genoa engelini aşamadı Juventus, Serie A'nın 16. haftasında konuk olduğu Genoa ile 1-1 berabere kaldı.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Genoa, Juventus'u ağırladı.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk takımın golünü 28'de Federico Chiesa atarken ev sahibinin sayısını 48'de Albert Gudmundsson kaydetti.

Kenan Yıldız son dakikalarda girdi

Galatasaray'dan kiralık olarak Genoa'ya giden Berkan Kutlu müsabakada süre almazken Juventus forması giyen Kenan Yıldız ise 88. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu beraberlikle puanını 37 yapan Juventus ligdeki bir sonraki maçında Frosinone deplasmanına gidecek.

16 puana yükselen Genoa ise Sassuolo'ya konuk olacak.