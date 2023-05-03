Juventus, Lecce'yi iki golle geçti Serie A'nın 33. haftasında Juventus evinde Lecce'yi 2-1 mağlup ederek 4 hafta sonra üç puanın sahibi oldu.

İtalya Serie A'nın 33. hafta mücadelesinde Juventus ile Lecce karşı karşıya geldi. Alianz Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Juventus oldu. Mücadelenin 15. dakikasında Juventus Leandro Paredes ile öne geçerken Lecce, 37'de Ceesay'in penaltı golüyle eşitliği yakaladı. 40. dakikada sahneye çıkan Dusan Vlahovic, attığı golle takımını yeniden öne geçirdi. Juventus, 4 hafta sonra kazandı İkinci yarıda Juventus skoru korumayı başararak 4 maç aradan sonra 3 puan almayı başardı. Bu galibiyetle Juventus, 63 puana yükselerek maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Ligde kalma mücadelesi veren Lecce ise 31 puanda kalarak düşme hattının hemen üzerinde haftayı kapattı.