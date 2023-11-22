Juventus - Ronaldo davasından haber var! Ronaldo haklı çıktı mı Cristiano Ronaldo, Juventus'un kendisine yapması gereken 19.9 milyon euroluk ödeme için kulübü şikayet etmişti. Tahkim Kurulu'ndan henüz sonuç çıkmazken, son kararın nisan ayında verileceği belirtildi.

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Al Nassr'da forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, eski kulübü Juventus ile davalık oldu.

Sportmediaset'te yer alan habere göre; Ronaldo, Juventus'un 2021 yılında kendisine ödemesi gereken 19,9 milyon euroluk alacağı için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Karar çıkmadı

İtalya Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, konuyla ilgili ikinci kez toplanırken, görüşmede yine herhangi bir karara varamadı.

Sonraki görüşme Nisan 2024'te

Olayla ilgili duruşmanın devam edeceği ve Nisan 2024'te son kararın verilmesinin beklendiği belirtildi.

Daha önce kurul aracılığıyla taraflar bir toplantı gerçekleştirse de Ronaldo ve Juventus bu toplantıda herhangi bir anlaşmaya varamamışlardı.

Juventus ödeme konusunda rahat

Öte yandan haberde, Juventus cephesinin Ronaldo ile herhangi bir ek anlaşma imzalanmadığı gerekçesiyle oyuncunun ek ödeme talep etme hakkı olmadığını iddia ettiği yazıldı.