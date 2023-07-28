Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden ihraç edildi UEFA, geçen yıl imzalanan uzlaşma anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle İtalyan ekibi Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden ihraç etti.

AA & Ensonhaber

UEFA'dan yapılan açıklamada, kulüp lisansı ve finansal fair-play kurallarını ihlalleri nedeniyle Juventus ve Chelsea hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.

Juventus, Konferans Ligi'nden men edildi

Açıklamada, Juventus'un gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nden men edildiği ve 20 milyon euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Para cezasının 10 milyon euroluk kısmı, üç yıl içinde kulübün mali tablolarında ihlal olması halinde uygulanacak.

Juventus'un yerine Fiorentina katıldı

UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon Juventus'un yerine Fiorentina mücadele edecek.

Chelsea'ye 10 milyon euro ceza

Chelsea'nin de eksik mali bilgi sunduğunu kaydeden UEFA, İngiliz ekibine 10 milyon euro ceza verdi.