Juventus'un silinen 15 puanı geri verildi Juventus'a verilen 15 puan silme cezası yeni bir değerlendirmeye göre geçici olarak kaldırıldı.

İtalya Serie A takımlarından Juventus'a, daha önce almış olduğu puan silme cezasından iyi haber geldi. Juventus'un aldığı 15 puanlık ceza, kulübün itirazları sonrası geçici olarak kaldırıldı. Juventus, 3. sıraya yükseldi Juventus'un daha önce silinen 15 puanı geçici olarak iade edildi. Torino ekibi 59 puanla 3. sıraya yükseldi. Dava, bir ay içinde görülmesi beklenen yeni bir temyiz mahkemesine havale edildi. Neler olmuştu? Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, kasım 2021'de ve mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı. FIGC Spor Hakimi, soruşturma sonucunda 20 Ocak'ta 8 kulübü aklarken, Juventus'a 15 puan silme cezası vermişti. Halihazırda Tottenham Hotspur’da görev yapan Eski Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici 30 ay, Andrea Agnelli 24 ay, Maurizio Arrivabene 24 ay, Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.