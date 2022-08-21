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    Kadın futbolcunun gol sevinci maça damga vurdu

    Kadın futbolcunun gol sevinci maça damga vurdu

    Kansas City'nin orta saha oyuncusu Lo'eau LaBonta, attığı golden sonra sakatlanmış numarası yapıp ardından twerk yaparak ilginç bir gol sevincine imza attı.
    • 21.08.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 17:23
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    Futbol sahalarında oynanan oyun kadar gol sevinçleri de oldukça dikkat çekiyor. Çoğu oyuncu attığı golden sonra bir mesaj göndermek istediğinde bunu gol sevinci sırasında yapıyor.

    Amerika Ulusal Kadınlar Futbol Ligi,  Kansas City ve Angel City karşılaşmasında ilginç bir gol sevinci yaşandı.

    Kadın futbolcunun gol sevinci maça damga vurdu İZLE

    Sahada twerk yaptı

    Kansas City'nin orta saha oyuncusu Lo'eau LaBonta, maçın 82. dakikasında  penaltı vuruşuyla attığı golden sonra bacağını tutarak topalladı.

    Sakatlanmış numarası yaparak taraftarları korkutan Lo'eau LaBonta, ardından  gülerek twerk yaptı.

    Kadın futbolcunun gol sevinci maça damga vurdu #1


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