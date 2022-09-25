Kaka: Real Madrid'deki en iyi günüm ayrıldığım gündü

Brezilyalı eski futbolcu Kaka, Real Madrid kariyerinin iyi gitmemesinde sakatlıkların payının yüksek olduğunu söyledi.

Real Madrid'in eski yıldızı Kaka, İspanyol Marca gazetesine açıklamalarda bulundu.

Brezilya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'na bir önceki turnuvaya göre daha iyi bir kadroyla gideceğini söyleyen Kaka, "Neymar, 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın lideri olacak. Onun yanında Vinicius gibi oyuncuların da olması çok önemli. 2018'de de Neymar kahramandı ama şimdi yanında çok iyi genç oyuncular var. Bu da Neymar'ın üstündeki baskıyı biraz kaldırıyor." ifadelerini kullandı.

"Real Madrid hakkında asla kötü konuşmam"

Milan'dan 2009 yılında Real Madrid'e 67 milyon euro karşılığında transfer olan ancak beklentilerin uzağında kalan Kaka o dönemle ilgili şunları söyledi, "Biraz garip gelebilir ama Real Madrid'deki en iyi günüm, oradan ayrıldığımın kesinleştiği gündü. Florentino Perez'le konuştuğumda bana elimden gelen her şeyi yaptığımı ve harika bir profesyonel olduğumu söyledi. Sakatlıklar ve bazı olaylar beni etkiledi. Real Madrid ve Jose Mourinho hakkında asla kötü konuşmam."

UEFA Uluslar Ligi'nin Güney Amerika ülkelerinin Avrupa'daki ülkelerle maç yapmasını zorlaştırdığını ifade eden Kaka, "Avrupa futbolu çok iyi durumda. Artık bir dezavantajımız var, UEFA Uluslar Ligi. Bu turnuvanın doğuşuyla Avrupa'daki takımlarla hazırlık maçı yapma şansımız azaldı ve mevcut durum rekabetin gelişmesini etkiliyor. Ancak hem Arjantin hem de Brezilya Dünya Kupası'na çok iyi bir şekilde geliyor. Dünya Kupası'nı kazanmak için şansları var." açıklamasında bulundu.