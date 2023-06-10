Kaka'dan Şampiyonlar Ligi Finali açıklaması Eski Milan efsanesi Kaka, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde bazı açıklamalarda bulundu.

Milan efsanelerinden birisi olan Brezilyalı Kaka Şampiyonlar Ligi Finali hakkında gelen soruları cevapladı.

Kaka kendisine gelen finalin en kritik eşleşemsi sorusu sence hangisidir sorusuna, Erling Haaland ve Andre Onana eşleşmesinin finalin sonucunu belirleyeceğini söyledi.

"İlkay ve Haaland, City'nin kozu"

Finalde hangi oyuncuların performanlarının belirleyici olacağı sorusuna Kaka şunları söyledi:

Manchester City'de İlkay Gündoğan ve Erling Haaland'ın performansları belirleyici olacak, Inter'de ise Lautaro Martinez ve Romelu Lukaku'nun performansları maçın nereye doğru evrileceğini gösterecek.

"Böyle büyük bir finalde her ayrıntı çok önemlidir"

Böylesine önemli bir maça zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanmanın önemiyle ilgili gelen soruya Kaka, "Böyle büyük bir finalde her ayrıntı çok önemlidir. Zihinsel olarak hazır olmak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın anahtarlarındandır." diyerek sözlerini noktaladı.