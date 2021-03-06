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Kalecinin arkasında bekleyen Bouchalakis golünü attı
Olympiakos forması giyen Andreas Bouchalakis, Aris ile oynadıkları maçta kalecinin arkasına saklanarak ilginç bir gole imza attı.
- Haber Merkezi
- 06.03.2021 - 11:19
- Güncelleme : 06.03.2021 - 11:25
Yunanistan Kupası çeyrek final rövanş maçında Aris ile Olympiakos takımları karşı karşıya geldi.
İlk maçı 2-1 kazanan Olimpiakos, deplasmanda rakibiyle 1-1 beraberek alarak adını yarı finale yazdırdı.
Olukça çekişmeli geçen mücadelenin 87. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.
KALECİNİN ARKASINA SAKLANDI
Konuk ekibin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Andreas Bouchalakis, ceza sahasında yaşanan bir pozisyon ardından yarı alanına doğru koşmayıp kale direğinin oraya gizlendi.
Kalecinin arkasında saklanan Yunan oyuncu, file bekçisinin topu yere bırakmasının ardından koşup meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
İşte o ilginç an: