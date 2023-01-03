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    Kamerun'da 21 milli futbolcu yaş testini geçemedi

    Afrika temsilcisi Kamerun'un U17 Milli Takımı'nda yaş sahtekarlığı yapılan test ile belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 09:38
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    Kamerun'da 21 milli futbolcu yaş testini geçemedi

    Afrika Kupası elemelerine katılma hakkı kazanan Kamerun'un U17 Takımı'na turnuva öncesi FIFA tarafından yaş testi yapıldı.

    21 futbolcu büyük çıktı

    Teknik direktör Jean Pierra Fiala'nın seçtiği 30 oyuncudan 21'i, yaş belirlemek için yapılan kemik testinde 17 yaşından daha büyük çıktı.

    Sonuçların hemen ardından isimleri kamuoyuna açıklanmayan 21 oyuncu, turnuvadan ihraç edildi.

    Testi geçen oyuncular eklendi

    7-12 Ocak tarihleri arasında elemelere ev sahipliği yapacak Kamerun'da teknik ekip, hızlı bir şekilde testlerden geçen yeni futbolcuları takıma dahil etti.

    Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğunda oturan Samuel Eto'o, göreve geldikten sonra yaş sahtekarlığına karşı büyük bir mücadele başlatmıştı.

    Kamerun

    44 futbolcu daha önce tespit edilmişti

    Geçtiğimiz haziran ayında 44 futbolcunun yaş sahtekarlığı tespit edilmişti.

    Konuyla ilgili olarak federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçmişte yaşla ilgili yaşananların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bu doğrultuda federasyonumuz, futbolun tüm aktörleri ve eğitimcilerini, yaş kategorilerine saygı göstermesini sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Kamerun


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