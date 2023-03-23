Kansere yakalanan Daum: Bu hastalığı tamamen yenebilmek mümkün değil Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan, ayrıca Bursaspor'da da çalışan Christoph Daum kansere yakalanmıştı. Daum, akciğer kanseri tedavisinin gidişatı ve hayatıyla ilgili detaylar verdi.

Kanser tedavisi gören Alman teknik direktör Christoph Daum, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alman basınına konuşan Daum, tedavisinin iyi gittiğini ancak kanserin tamamen yenilecek bir şey olduğuna inanmadığını söyledi, "Kanseri yenebileceğimizi düşünmek ve 'bitti' demek hüsnükuruntu olur." dedi.

"Kanseri yenebileceğimizi düşünmek ve 'artık bitti' demek hüsnükuruntu olur. Benim için bu daha çok şunu söyleyebilmekle ilgili: Kanseri kontrol altına aldık ve onunla birlikte yaşlanabilirim. Bunun için de daha fazla terapi gerekli olacaktır."

"50 yaşın üzerinde herkes kontrole gitmeli"

Akciğer kanserinin kendisinde geçen yaz rutin bir kontrol sırasında keşfedildiğini belirten Daum şöyle konuştu:

"Bu sırada düzensizlikler meydana geldi ve bunun sonucunda akciğer kanseri keşfedildi. Bu nedenle 50 yaşın üzerindeki herkese düzenli olarak kontrole gitmelerini tavsiye edebilirim."

"İçtiğim sigaralar neden oldu"

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta uzun yıllar çalışan futbol adamı, kendisine tanı konulduğu güne kadar sigara içtiğini ve sonrasında birden bıraktığını söyledi: