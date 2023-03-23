Kansere yakalanan Daum: Bu hastalığı tamamen yenebilmek mümkün değil

Kanser tedavisi gören Alman teknik direktör Christoph Daum, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Alman basınına konuşan Daum, tedavisinin iyi gittiğini ancak kanserin tamamen yenilecek bir şey olduğuna inanmadığını söyledi, "Kanseri yenebileceğimizi düşünmek ve 'bitti' demek hüsnükuruntu olur." dedi.
"Kanseri yenebileceğimizi düşünmek ve 'artık bitti' demek hüsnükuruntu olur. Benim için bu daha çok şunu söyleyebilmekle ilgili: Kanseri kontrol altına aldık ve onunla birlikte yaşlanabilirim. Bunun için de daha fazla terapi gerekli olacaktır."
"50 yaşın üzerinde herkes kontrole gitmeli"
Akciğer kanserinin kendisinde geçen yaz rutin bir kontrol sırasında keşfedildiğini belirten Daum şöyle konuştu:
"Bu sırada düzensizlikler meydana geldi ve bunun sonucunda akciğer kanseri keşfedildi. Bu nedenle 50 yaşın üzerindeki herkese düzenli olarak kontrole gitmelerini tavsiye edebilirim."
"İçtiğim sigaralar neden oldu"
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta uzun yıllar çalışan futbol adamı, kendisine tanı konulduğu güne kadar sigara içtiğini ve sonrasında birden bıraktığını söyledi:
"Günde yarım paket ile bir paket arasında sigara içiyordum. Bu kesinlikle hastalığıma etkide bulundu. Bırakmak tamamen bir irade meselesi.
Tüm hayatım yenilgiden sonra ayağa kalkmak ve bir sonraki maçı kazanmak üzerine kurulu. Sürekli mücadelenin hayatımın büyük bir parçası olması şimdi bir avantaj haline geldi. Vücudumda her zaman mücadele etmem gereken davetsiz bir misafir var. Onunla yüzleşeceğim ve onu uzaklaştıracağım ya da en azından sınırlayacağım ki birlikte iyi yaşayabilelim."