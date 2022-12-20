Petrol
80.16
0.45%
Euro
19.7963
0.07%
Dolar
18.6531
0.02%
Altın
1.088
1.58%
Borsa
5419
0.00%
Bitcoin
320.398
1.80%
BTXN Coin
8.03
1.26%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Kanseri yenen Sebastian Haller, sahalara dönmeye hazırlanıyor

    Sezon başında Borussia Dortmund'a transfer olan Sebastien Haller, testis tümörü nedeniyle tedavi olmaya başlamıştı. Haller'in kanseri yendiği futbol oynamaya hazırlandığı öğrenildi.
    • 20.12.2022 - 20:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kanseri yenen Sebastian Haller, sahalara dönmeye hazırlanıyor

    Geçten sezon Ajax'ta gösterdiği performans sonrasında sezonun başında 31 milyon euro karşılığında Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'a transfer olan Sebastian Haller, geçirdiği testis kanseri sonrasında sarı siyahlı formayı giyemeden tedavi görmeye başlamıştı.

    Bir süredir tedavi gören ve ikinci operasyonunu da geçiren Sebastian Haller'den iyi haber geldi.

    Futbola yeniden dönüyor

    Bild'de yer alan habere göre, ikinci operasyonu da başarılı geçen Fildişi Sahilli oyuncu futbola tekrar dönmeye hazırlanıyor.

    Haberde, hastalığını atlatan 28 yaşındaki golcü oyuncunun ocak ayında tekrar antrenmanlara başlayabileceği belirtildi. Borussia Dortmund'un da oyuncunun tekrar kulübe dönmesi yönünde planlarını ilerlettiği ifade edildi.

    Kanseri yenen Sebastian Haller, sahalara dönmeye hazırlanıyor #1

    Ajax'ta 66 maçta 47 gol attı

    Ajax forması ile 66 karşılaşmaya çıkan Sebastian Haller, 47 gol ve 16 asist kaydetmişti.

    Kanseri yenen Sebastian Haller, sahalara dönmeye hazırlanıyor #2

    Milli Takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullandı

    Kariyerinde West Ham United, Eintracht Frankfurt, Utrecht gibi kulüplerin de formalarını giyen Fransa doğumlu Haller, milli takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullanmıştı.

    Haller, Fildişi Sahili ile ilk maçına 12 Kasım 2020 tarihinde çıkmıştı. Fildişi Sahili Milli Takımı ile 15 karşılaşmada boy gösteren Haller, 4 gol atma başarısı göstermişti.

    Kanseri yenen Sebastian Haller, sahalara dönmeye hazırlanıyor #3


    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı
    Advertorial

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı

    Antalya'da uyuşturucu kullandığı cami tuvaletinde öldü
    3. Sayfa

    Antalya'da uyuşturucu kullandığı cami tuvaletinde öldü

    Asgari ücretle birlikte değişecek ödemeler
    Ekonomi

    Asgari ücretle birlikte değişecek ödemeler

    Görüş Bildir