Kanseri yenen Sebastian Haller, sahalara dönmeye hazırlanıyor

Sezon başında Borussia Dortmund'a transfer olan Sebastien Haller, testis tümörü nedeniyle tedavi olmaya başlamıştı. Haller'in kanseri yendiği futbol oynamaya hazırlandığı öğrenildi.

Geçten sezon Ajax'ta gösterdiği performans sonrasında sezonun başında 31 milyon euro karşılığında Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'a transfer olan Sebastian Haller, geçirdiği testis kanseri sonrasında sarı siyahlı formayı giyemeden tedavi görmeye başlamıştı.

Bir süredir tedavi gören ve ikinci operasyonunu da geçiren Sebastian Haller'den iyi haber geldi.

Futbola yeniden dönüyor

Bild'de yer alan habere göre, ikinci operasyonu da başarılı geçen Fildişi Sahilli oyuncu futbola tekrar dönmeye hazırlanıyor.

Haberde, hastalığını atlatan 28 yaşındaki golcü oyuncunun ocak ayında tekrar antrenmanlara başlayabileceği belirtildi. Borussia Dortmund'un da oyuncunun tekrar kulübe dönmesi yönünde planlarını ilerlettiği ifade edildi.

Ajax'ta 66 maçta 47 gol attı

Ajax forması ile 66 karşılaşmaya çıkan Sebastian Haller, 47 gol ve 16 asist kaydetmişti.

Milli Takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullandı

Kariyerinde West Ham United, Eintracht Frankfurt, Utrecht gibi kulüplerin de formalarını giyen Fransa doğumlu Haller, milli takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullanmıştı.

Haller, Fildişi Sahili ile ilk maçına 12 Kasım 2020 tarihinde çıkmıştı. Fildişi Sahili Milli Takımı ile 15 karşılaşmada boy gösteren Haller, 4 gol atma başarısı göstermişti.