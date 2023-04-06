Karim Benzema, El Clasico'da Raul'u geçti İspanya Kral Kupası'nda Barcelona karşısında 3 golle oynayan Karim Benzema, Raul'u geride bırakarak El Clasico tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu oldu.

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid, Barcelona ile El Clasico'da karşı karşıya geldi. Camp Nou'daki maçı Real Madrid 4-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid, Vinicius Junior'un 45+1. dakikada attığı golle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Real Madrid üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında sahneye Karim Benzema çıktı. Fransız yıldız, önce 50. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Ardından 58. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi. Benzema, 81. dakikada ise maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.

Benzema, Raul'u geride bıraktı

Karşılaşmayı 3 golle tamamlayan Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, El Clasico tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu unvanını elde etti.

Fransız yıldız, toplamda 16 gole ulaştı ve bir diğer Real Madrid efsanesi Raul'u (15) geride bıraktı.

El Clasico tarihinin en golcü oyuncuları listesinde ilk sıra, 26 golle Lionel Messi'nin olurken ikinci sırayı 18 golle Alfredo Di Stefano ve Cristiano Ronaldo paylaşıyor.

Real Valladolid maçında da hat-trick yapmıştı

Bu sezon Real Madrid formasıyla 31 maçta forma giyen Karim Benzema, 25 gol ve 6 asist kaydetti. Yıldız oyuncu, La Liga'da hafta sonu oynanan Real Valladolid maçında da 3 kez ağları havalandırmayı başarmıştı.