Karim Benzema sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda yok

Karim Benzema, Fransa antrenmanında sakatlandı ve Dünya Kupası'na başlayamadan turnuvayı kapattı.

Fransa'nın yıldızı Karim Benzema, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 72 saatten az süre kala sakatlandı.

22 Kasım'daki Avustralya maçı öncesi sakatlanan Karim Benzema, antrenmanı yarıda bıraktı. Fransa cephesi, Benzema'nın sakatlığının ciddi olabileceği düşünülürken tedavisine hemen başlandı.

Sakatlık sayısı 6 oldu

Karim Benzema'nın durumu, yapılan ayrıntılı kontrolün ardından belli oldu. Le Parisien ve RMC Sport'a göre Karim Benzema, turnuvayı daha başlayamadan kapattı.

Benzema da yaptığı açıklamada, "Hayatımda hiç pes etmedim ama bu gece her zaman yaptığım gibi takımı düşünmek zorundayım. İyi bir Dünya Kupası geçirmemiz için mantığım bana, yerimi bir başka oyuncuya bırakmam gerektiğini söylüyor. Tüm destek mesajlarınız için teşekkür ederim." dedi.

Fransa'da Maignan, Kimpembe, Kante, Pogba, Nkunku ve Benzema, Dünya Kupası'nda oynayamayacak isimler arasında yer alıyor.