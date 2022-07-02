Karim Benzema, yeni sevgilisiyle tatilde

Karim Benzema, yeni sevgilisi Jordan Ozuna ile teknede magazincilere yakalandı.

Real Madrid'de takım kaptanlığına getirilen Benzema aşk hayatında da hız kesmiyor.

Karim Benzema yeni aşkı Jordan Ozuna ile tatil yaparken görüntülendi. Güzel model Jordan Ozuna'nın Instagram'da 327 bin takipçisi bulunuyor.

Takipçileri sevgilisini fark etti

Benzema, uyurken çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve sonrasında fotoğrafı sildi. Ancak bu fotoğraftaki ayrıntıyı dikkatli takipçileri fark etti.

Çekilen fotoğrafın kadrajında ojeli ayak parmağı göze çarpıyordu. Bunu fark eden takipçileri aşk söylentilerini takip edip o parmağın kime ait olduğunu buldu. Ardından Benzema ve yeni sevgilisinin fotoğrafları gündeme geldi.