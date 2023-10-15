Karim Benzema’dan Filistinlilere destek mesajı Al Ittihad forması giyen yıldız oyuncu Karim Benzema, sosyal medya hesabından Filistin için destek mesajı yayınladı.

AA & Ensonhaber

Yaz transfer döneminde 14 sezon formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'e veda eden ve bonservissiz bir şekilde Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Karim Benzema, Filistin için sessiz kalmadı.

Dinine bağlılığıyla bilinen müslüman oyuncu, İsrail-Filistin çatışması devam ederken, sosyal medya hesabından Gazzeliler için destek mesajı paylaştı.

"Bütün dualarımız Gazze için"

35 yaşındaki Fransız golcü, şu ifadeleri kullandı:

Tüm dualarımız, kadınları ve çocukları ayırt etmeyen adaletsiz bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazze sakinleriyle.

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İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.